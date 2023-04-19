Москва, , 18:01 — REGNUM Федеральный центр готов оказать поддержку Камчатскому краю после извержения вулкана Шивелуч. Об этом 19 апреля на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Вулкан Шивелуч NASA

Он поручил губернатору региона Владимира Солодова направить соответствующую заявку о федеральной помощи.

«Предложения свои оформите соответствующим образом, если такая помощь будет нужна», ― указал глава государства.

Российский лидер обратил внимание на то, что сделать это нужно «заранее, своевременно»

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 11 апреля на Камчатке, рядом с посёлком Ключи, произошло мощное извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 20 км — ему присвоен наивысший, красный код авиационной опасности. Толщина слоя пепла в некоторых местах доходила до 20 см.

В правительстве Камчатского края заявили, что медики проведут подомовой обход и углубленную диспансеризацию граждан, пострадавших от пеплового выброса. Также региона поручил обеспечить полную безопасность детей, организовав дистанционное обучение на период устранения последствий масштабного пеплопада.

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