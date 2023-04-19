Посол России Васнецов заявил, что власти Молдавии не объяснили причины запрета на въезд Минниханова

Молдавия, , 17:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Молдавии не объяснило причины запрета на въезд в республику главы Татарстана Рустама Минниханова. Об этом 19 апреля заявил посол России в Кишинёве Олег Васнецов.

Рустам Минниханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вызывает недоумение позиция, которая была озвучена при встрече, по необъяснимым причинам произведен запрет на въезд на территорию Молдавии лиц, приглашенным на конгресс народной дипломатии», — цитирует его слова РИА Новости в ответ на просьбу разъяснить ситуацию с Миннихановым.

Васнецов уточнил, что такие действия властей Молдавии рассматриваются Россией как недружественные и наносят ущерб отношениям двух стран.

При этом посол РФ напомнил, что ранее представители Кишинёва позволили себе нелицеприятные высказывания и в адрес делегации, в составе которой в Молдавию прибыл глава Татарстана, и в адрес сотрудников российской дипмиссии в стране.

«Также просили дать разъяснения, в чём неподобающее поведение сотрудников, что означает это в понимании МИД, внятного ответа мы не получили, ждём ответа. Точно так же, как ответов и на многие другие вопросы, поставленные нами», — добавил Васнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России, обосновав решение инцидентом с Миннихановым. В молдавском МИД отметили, что ещё двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт.

17 апреля Рустам Минниханов рассказал, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он добавил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов, однако молдавская сторона не пустила его на территорию республики.

Ранее 19 апреля МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова, прибывшего в аэропорт Кишинёва для встречи Минниханова, что молдавская сторона также посчитала «ненадлежащим поведением».