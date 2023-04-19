Правозащитница Меркачёва об идее продлить майские праздники: россияне не хотят пострадать финансово

Москва, , 18:48 — REGNUM Инициативы, которые положительно сказываются на психологическом здоровье россиян, нужно приветствовать, однако идея увеличения майских праздников может затронуть финансовый аспект, заявила ИА REGNUM правозащитник, член СПЧ, журналист Ева Меркачёва.

Красноярск. Май. Яблони © Андрей Никитин

Она отметила, что россияне любят длинные праздники, но инициативы с дополнительными выходными вызывают вопросы у работодателей и сотрудников.

«Люди переживают, за чей счет банкет. Не все работодатели даже в официальные государственные праздники соглашаются оплачивать выходные. Возможно противодействие со стороны предпринимателей и частных фирм, которые будут считать, что они потеряют в зарплатах. Всем бы хотелось, чтобы праздники были, но никто не хочет пострадать финансово», — поделилась правозащитница.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил губернаторам российских регионов от партии «Новые люди» предложение объявить дни с 2 по 5 мая нерабочими. Таким образом граждане смогли бы отдыхать непрерывно с 1 по 9 мая. В пояснительной записке к обращению парламентарий заметил, что почти 40% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии, поэтому продолжительные праздники пойдут на пользу соотечественникам. Член СПЧ инициативу Даванкова поддержала.

«Настроения, правда, депрессивные. Судя по тем обращениям, которые поступают правозащитникам, тревожность усилилась в разы. Поэтому то, что будет поддерживать психологическое состояние россиян и поднимать настроение, нужно приветствовать. Дополнительные выходные позволят людям отвлечься от новостей и побыть наедине с природой», — согласилась Меркачева.

5 апреля партия «Новые люди» предложила законопроект о ежегодных выходных днях с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних праздников. До этого вопрос о переносе части нерабочих дней с января на май поднимал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.