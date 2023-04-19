Гуково, Ростовская область, 19 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседания с членами правительства 19 апреля призвал в срочном порядке решить проблему с заторами в районе контрольно-пропускного пункта Гукового на административной границе Ростовской области и Луганской Народной Республики.

kremlin.ru Владимир Путин

«Проезжал я КПП Гуково. Большое количество транспорта стоит. На дорогах нет, дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска, на КПП — большое количество техники», — сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что в основном это гражданские большегрузы: «В этой связи, конечно, нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию».

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что пропускная способность контрольно-пропускных пунктов на территории новых регионов увеличена в 6-8 раз, однако, по его словам, этого недостаточно из-за «гигантского потока».

Также на заседании глава российского государства заявил о скором завершении подготовки программы развития новых регионов. По словам президента, программа должна зафиксировать прямую ответственность министров и вице-премьеров за результат.