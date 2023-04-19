ФСБ и МВД проводят проверки в УВД по ЦАО Москвы из-за утечки данных силовиков

Москва, , 17:34 — REGNUM В УВД по Центральному округу Москвы начались массовые проверки из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Их проводят сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом 19 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время ФСБ совместно ГУ СБ МВД проводят проверки в УВД по Центральному округу, а также в районных отделах органов внутренних дел», ― сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что контрольные действия проводятся из-за утечки данных российских силовиков гражданам Украины. По его словам, сотрудники полиции по запросам за денежное вознаграждение выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были и граждане Украины.

По данным Telegram-канала Baza, проверки идут уже несколько недель. Задержаны полицейские, которые разглашали личные данные сотрудников правоохранительных органов, судей и других силовиков.