Путин заявил, что правительство скоро завершит подготовку программы развития новых регионов

Москва, , 17:32 — REGNUM Российское правительство завершает подготовку программы развития новых регионов. Об этом 19 апреля заявил президент Владимир Путин на заседании с членами кабмина.

По словам главы государства, программа должна зафиксировать прямую ответственность министров и вице-премьеров за результат.

«В такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Марат Хуснуллин 16 апреля заявил о скором завершении подготовки программы социально-экономического развития новых регионов России. Он отметил, что программа была доработана, все разногласия по ней — сняты. Документ касается Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, включённых в состав России осенью 2022 года.

Президент Владимир Путин поручил в январе утвердить программу социально-экономического развития новых регионов России. Задача должна была быть выполнена до 31 марта.