Тула, , 17:24 — REGNUM Комиссия по делами несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова (Тульская область) отозвала иск об ограничении в правах родителей шестиклассницы Марии Москалёвой. Об этом говорится в комментарии председателя комиссии Светланы Давыдовой.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы приняли решение отказаться от иска об ограничении родителей Марии Москалёвой Маскалёва А. В. и Ситчихиной О. В. в родительских правах», — заявила Давыдова.

Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отметила, что ребёнок сейчас с мамой, Маша снова начала учиться. Таким образом, все причины, по которым был подан иск, устранены: «Ходатайство об отказе от иска направлено в суд».

В начале марта Москалёва А. отправили под домашний арест, а его дочь — в социальный центр в Ефремове. 28 числа Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за «лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии». При этом сам осуждённый на оглашении приговора не присутствовал, так как ему удалось скрыться из-под домашнего ареста. Через несколько дней в Минске его задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, а в середине апреля в МВД Белоруссии подтвердили передачу России задержанного Москалёва.