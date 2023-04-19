Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что антироссийские санкции привели к провалу США

Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Россия непредсказуемым образом повела себя в ходе экономического противостояния с США, сумев обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Такое мнение 19 апреля высказал экс-советник ЦРУ в статье для The Daily Reckoning.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25% в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности в тот момент российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах, который многие предсказывали», — написал он в своём материале.

Бывший советник ЦРУ указал, что, хотя его прогнозы не похожи на мнение многих его коллег из США и Европы, он ещё в период начала введения Западом нынешних санкций против России предупреждал, что это давление Запада на Москву обернётся не только провалом, но и чем-то гораздо более худшим.

Также Рикардс отметил, что российская сторона — это не боксёрская груша, безответно принимающая удары, и добавил, что западные санкции не только не разрушили экономику России, но и сильно ударили по США тем, что нанесли удар по их позициям в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Уолтер Мид написал, что власти США «читают нотации и применяют санкции». По его мнению, такая внешняя политика приведёт Вашингтон к одиночеству.