Москва, 19 апреля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Государственный академический Большой театр России снял с репертуара спектакль «Нуреев» из-за закона о пропаганде ЛГБТ. Об этом 19 апреля сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro). Премьера балета Нуреев.

«Спектакль «Нуреев» снят с репертуара в связи с подписанным законом, <…> где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», — сказал Урин.

Гендиректор добавил, что решение о том, чтобы убрать постановку из репертуара театра, было принято, как только был подписан закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

ИА REGNUM сообщало, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

Согласно новому закону, запрет на пропаганду ЛГБТ распространяется на социальные сети, СМИ, кино и рекламу. Роскомнадзор получил возможность включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, а также смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования.