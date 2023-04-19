Пивоваренный концерн Heineken сообщил, что нашел покупателя на бизнес в России

Амстердам, , 17:05 — REGNUM Пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя для бизнеса в России. Об этом сообщила компания, опубликовав 19 апреля ежеквартальный отчёт.

Логотип Heineken на здании завода в Екатеринбурге © Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России < …> подана заявка на одобрение», — говорится в сообщении.

Согласно документу, концерн ожидает одобрения сделки со стороны российских властей.

Информации о том, кто станет покупателем, пока отсутствует.

Как в феврале сообщало ИА REGNUM, пивоваренный концерн Heineken, столкнувшийся с трудностями при продаже российских активов, рассчитывает завершить уход из России в первой половине 2023 года. Компания оценивает примерно в 300 млн евро ущерб от ухода с российского рынка. Уточняется, что об отказе от новых инвестиций и экспорта в Россию концерн объявил ещё в марте 2022 года.

Впервые Heineken пришёл на российский рынок в 2002 году с приобретения первого завода в Санкт-Петербурге. В портфеле компании насчитывается около 30 брендов. Общее число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин подписал в апреле закон, предусматривающий ведение реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Закон обязует с 1 сентября 2023 года всех производителей данной продукции регистрироваться в реестре, ведением которого будет заниматься Росалкогольрегулирование. Уточняется, что пивная продукция — самый продаваемый алкоголь в России.