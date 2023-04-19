Амстердам, 19 апреля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя для бизнеса в России. Об этом сообщила компания, опубликовав 19 апреля ежеквартальный отчёт.

Павел Лисицын/РИА Новости Логотип Heineken на здании завода в Екатеринбурге

«Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России < …> подана заявка на одобрение», — говорится в сообщении.

Согласно документу, концерн ожидает одобрения сделки со стороны российских властей.

Информации о том, кто станет покупателем, пока отсутствует.

Как в феврале сообщало ИА REGNUM, пивоваренный концерн Heineken, столкнувшийся с трудностями при продаже российских активов, рассчитывает завершить уход из России в первой половине 2023 года. Компания оценивает примерно в 300 млн евро ущерб от ухода с российского рынка. Уточняется, что об отказе от новых инвестиций и экспорта в Россию концерн объявил ещё в марте 2022 года.

Впервые Heineken пришёл на российский рынок в 2002 году с приобретения первого завода в Санкт-Петербурге. В портфеле компании насчитывается около 30 брендов. Общее число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек