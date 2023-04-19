Москва, 19 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Максимальный размер суммы, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребёнка, вырос с 50 до 110 тысяч рублей. Соответствующий закон об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) депутаты Госдумы приняли 19 апреля в третьем, окончательном чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Кроме того, со 120 тыс. до 150 тыс. рублей увеличили сумму, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.

Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребёнка, то есть сумма НДФЛ, которую россияне вправе вернуть, увеличится с 6 500 рублей до 14 300 рублей, а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели ― с 15 600 рублей до 19 500 рублей.

Также внесены поправки в статью 257 части второй Налогового кодекса, направленные на снижение налогов при покупке отечественного оборудования, сообщается на сайте Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что такая мера направлена на развитие и создание технологического суверенитета России.

«После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объёме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту», ― пояснил он.

Соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс разработала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Изменения вступят в силу спустя месяц со дня опубликования документа.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об увеличении социального налогового вычета за обучение детей депутат от думской фракции КПРФ Нина Останина внесла в Госдуму 22 февраля. Парламентарий предложила увеличить вычет для родителей за обучение детей в возрасте до 24 лет и опекунов за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в размере фактически произведённых расходов на это обучение до 110 тысяч рублей на каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Ранее законодательством предусматривалась сумма не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).