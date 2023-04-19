Москва, 19 апреля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские Воздушно-космические силы и силы ПВО сбили четыре самолёта ВВС Украины — два истребителя Миг-29 и два штурмовика Су-25. Об этом 19 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков уточнил, что два истребителя Миг-29 украинских ВВС были сбили около населённых пунктов Новоукраинка и Сергеевка в ДНР, а также в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области — штурмовик Су-25 ВСУ.

Генерал добавил, что также силы ПВО сбили около Угледара в ДНР ещё один украинский самолёт Су-25.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артёмовск с северной и южной окраин. Он добавил, что штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.