Москва, 19 апреля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции российские военные заняли ещё три квартала в Артёмовске (украинское название ― Бахмут). Об этом 19 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артёмовска», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с северной и южной окраин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на данный момент российские войска контролируют около 90% Артёмовска. При этом, по его словам, вопрос о взятии города должен быть решён в ближайшее время.

Советник уточнил, что сейчас российская артиллерия контролирует все дороги, ведущие в город.

Днём ранее российские штурмовые отряды на донецком направлении в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска. Поддержку штурмовым отрядам в освобождении Артёмовска от ВСУ оказывают ВДВ и подразделения южной группировки российских войск. Пресекаются попытки украинских боевиков контратаковать с флангов.