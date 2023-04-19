Харьков, Украина, 19 апреля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом в среду, 19 апреля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

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«В районах населённых пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

По его словам, на купянском направлении в результате удара авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем противник также понёс потери в районах населённых Новосёловское в ЛНР, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое в Харьковской области.

Всего за прошедшие сутки на данном направлении Вооружённые силы Украины потеряли свыше 120 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевую машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Также на брифинге Игорь Конашенков сообщил, Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 380 человек личного состава, один танк и две боевые машины пехоты.