Теория, согласно которой самолет президента Польши был взорван над Смоленском в 2010 году, получила второе дыхание после начала специальной военной операции на Украине. Правящая партия намерена выжать из «смоленской катастрофы» дополнительные политические очки. В ход идет и использование выборочного цитирования результатов экспертизы, и ссылка на «данные разведки» от Владимира Зеленского

Станислав Стремидловский, , 17:27 — REGNUM Архиепископ Краковский Марек Ендрашевский по совершении мессы в память «жертв смоленской катастрофы» призвал «молиться над гробами тех, кто был убит 13 лет назад в Смоленске, за жертв смоленской трагедии: за президента Польши Леха Качиньского, его жену, за других 94 человек». По его словам, сегодня «Польше и миру нужна полная правда о Смоленске».

Марек Ендрушевский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тем самым архиепископ добавил религиозную составляющую политическим спорам вокруг авиакатастрофы, которая 10 апреля 2010 года унесла жизнь членов польской делегации. А «смоленская секта», как ранее иронично называли людей, уверенных в том, что под Смоленском произошел теракт, получила своего «пастыря».

«Откуда Его Высокопреосвященство знает, что «убили»? Или, может, для князей Церкви восьмая заповедь (не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего — прим. автора) не обязательна?» — отреагировал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Проповеди Ендрашевского предшествовало заявление председателя правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского о передаче материалов специальной подкомиссии по расследованию «смоленской катастрофы» в Генеральную прокуратуру. Подкомиссия была создана в 2016 году, ее возглавил Антоний Мачеревич, бывший в то время министром обороны Польши.

Как сообщил Мачеревич, следственным органам предлагается расследовать обстоятельства «покушения на жизнь президента Республики Польша в соответствии со статьей 148 Уголовного кодекса», то есть с использованием взрывчатых веществ. При этом сам Качиньский выразил надежду, что найдутся «смелые прокуроры», которые «возьмутся за это дело».

За словами лидера PiS стоит намек на историю 2020 года, когда министр юстиции Польши и генеральный прокурор Збигнев Зёбро, возглавляющий партию «Солидарная Польша», партнера «Права и Справедливости» по правящей коалиции, дал понять, что у него есть свое мнение по поводу «смоленской катастрофы».

Збигнев Зёбро Piotr Drabik

Если Мачеревич отстаивал «теорию взрыва», то прокуратура за основу взяла версию о ошибках российских диспетчеров (неумышленных или умышленных), приведших к крушению самолета.

Недовольство деятельностью подкомиссии в те дни выражали и в самой PiS.

В начале октября 2020 года входящий в медиахолдинг братьев Карновских журнал Sieci, давний и бескомпромиссный сторонник правящей партии, опубликовал статью с жесткой критикой Мачеревича. Казалась, что тема «смоленской катастрофы» в скором времени будет спущена на тормозах.

Однако «теория взрыва» получила второе дыхание после начала специальной военной операции на Украине. Теперь в версию покушения «надо было верить», потому что разразился конфликт между Москвой и киевским режимом.

«Президент Украины Владимир Зеленский и один из руководителей Пентагона ясно дают понять, что это было убийство, покушение, — заявил на днях в эфире Polskie Radio Мачеревич. — Осведомленность украинских спецслужб очень велика. Зеленский и бывший президент Украины Виктор Ющенко ссылались на данные украинской разведки».

Так почему же подкомиссия не стала самостоятельно реализовывать полученные от Киева «сведения», почему надо было переложить ответственность за дальнейшее расследование на прокуратуру?

Судя по всему, правящая партия намерена выжать дополнительный политический эффект из «смоленской катастрофы», но уже за счет младшего партнера по коалиции, «Солидарной Польши».

Прокурорам предстоит проделать серьезную работу по обработке «доказательств», собранных подкомиссией. А с ними есть проблемы.

Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу о крушении самолета © Следственный комитет РФ/РИА Новости

В сентябре прошлого года оппозиционный польский телеканал TVN24 выпустил расследование, в котором обвинил подкомиссию в «выборочном цитировании» масштабной экспертизы, проведенной авторитетным американским Национальным институтом авиационных исследований при Университете Вичита (НИАИ). Иными словами, использовании только тех фрагментов, которые «подтверждали «теорию взрыва» президентского самолета.

Всё то время, пока следствие будет разбираться, правительственная пропаганда сможет использовать для того, чтобы снова обрушиться на оппозицию и Россию. И неважно, есть ли за такими обвинениями какие-либо факты. В ход идет ставка на разжигание чувств и эмоций.

Как заявляет Качиньский, «каждый разумный человек знает, что произошло в Смоленске». И риторике главы «Права и Справедливости» подыгрывает влиятельный краковский архиепископ, возводя «теорию взрыва» в ранг вероучения, когда отрицающие ее оказываются «еретиками».

На этом фоне варшавский кардинал Казимеж Ныч выступил с обращением, попросив, «чтобы молитва над могилами усопших не разделяла нашу человеческую, земную общность, чтобы размышление о случившемся и молитва за погибших в этой катастрофе могли нас объединить и никогда не разделять».

Но его слова, скорее всего, останутся гласом вопиющего в пустыне.