Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Артёмовск с северной и южной окраин

Артемовск, , 16:39 — REGNUM Подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артёмовск с северной и южной окраин. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

ВДВ Mil.ru

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артёмовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», — сообщило ведомство.

По информации Минобороны, поддержку штурмовым отрядам оказывали также оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией. За прошедшие сутки артиллерией выполнено 67 огневых задач, совершено четыре самолетовылета.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе брифинга 18 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что три квартала в городе Артёмовске освободили в ходе спецоперации российские штурмовые отряды. Поддержку российским штурмовым отрядам в освобождении Артёмовска от ВСУ оказывают Воздушно-десантные войска и подразделения южной группировки ВС РФ. Пресекаются попытки украинских боевиков контратаковать с флангов.

19 апреля стало известно, что российские военные взяли штурмом здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артёмовске. Предприятие было для украинских бойцов мощным укрепрайоном, куда они перебрасывали резервы для удержания позиций в центре города.