Москва, , 16:57 — REGNUM Российские войска уничтожили за сутки свыше 120 украинских военных на купянском направлении и порядка 75 — на краснолиманском, заявил 19 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, на купянском направлении за сутки российские военные подбили один танк, две боевые бронированные машины ВСУ, а также два автомобиля и боевую машину РСЗО «Град».

Также российские войска нанесли удары по силам ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое в Харьковской области. В районе населённого пункта Двуречная удалось уничтожить склад боеприпасов третьей танковой бригады ВСУ.

В районах населённых пунктов Синьковка и Орлянское (Харьковская область) российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На краснолиманском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.

«Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины», — заявил Конашенков.

По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ на донецком направлении составили 380 военных. Конашенков также сообщил, что российские военные освободили от ВСУ ещё три квартала в Артёмовске (ДНР).