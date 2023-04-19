Москва, , 16:35 — REGNUM Министерство транспорта России ожидает, что рост цен на авиационные билеты в России в 2023 году будет не выше уровня инфляции. Об этом 19 апреля заявил журналистам замглавы Минтранса Игорь Чалик.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ожидаем, что он [рост цен на авиабилеты] будет не выше инфляции. По оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%», — сказал он.

Чалик отметил, что в 2022 году подорожания авиабилетов не было, а по сравнению с 2019 годом цены даже уменьшились, в то время как операционные издержки авиакомпаний, включая затраты на топливо, возросли.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Игорь Чалик заявил, что цены на авиабилеты на направления внутри России из-за сокращения размеров субсидирования авиационной отрасли в 2023 году могут вырасти на 15–30% по сравнению с 2022 годом. Он уточнил, что на фоне этой ситуации возможно сокращение количества полетов.