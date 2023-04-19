Бастрыкин отстранил от должности главу СК Саратовской области Говорунова

Москва, , 17:23 — REGNUM Работу главы следственного управления СКР по Саратовской области Анатолия Говорунова председатель СКР Александр Бастрыкин признал неудовлетворительной, сообщило 19 апреля ведомство в своём Telegram-канале.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава СКР провёл в режиме видеоконференции личный приём жителей Саратовской области. Заявители обратились в связи с нарушениями их жилищных прав.

Некоторым жителям региона из числа многодетных семей пришлось обратиться лично к главе СКР. Раньше они уже жаловались на то, что в Энгельсском муниципальном районе им выделены земельные участки без необходимой инфраструктуры.

В управлении по Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности. Однако заявители отметили, что их проблема не решена, а лиц, причастных, по их мнению, к совершению преступления, к ответственности так и не привлекли.

«А. И. Бастрыкин заслушал руководителя СУ по Саратовской области А. Ю. Говорунова, отметив его неудовлетворительную работу», — сообщили в ведомстве.

В отношении главы управления будет проведена служебная проверка. На время её проведения Говорунов отстранён от исполнения обязанностей, вместо него назначили временно руководить управлением Олега Мезрина — первого заместителя Говорунова.