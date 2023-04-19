Москва, 19 апреля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Работу главы следственного управления саратовского СК Анатолия Говорунова председатель СК Александр Бастрыкин признал неудовлетворительной, сообщило 19 апреля ведомство в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Глава ведомства провёл в режиме видеоконференции личный приём жителей Саратовской области. Заявители обратились в связи с нарушениями их жилищных прав.

Некоторым жителям региона из числа многодетных семей пришлось обратиться лично к главе СК. Раньше они уже жаловались на то, что в Энгельсском муниципальном районе им выделены земельные участки без необходимой инфраструктуры.

В саратовском управлении СК возбудили уголовное дело о халатности. Однако заявители отметили, что их проблема не решена, а лиц, причастных, по их мнению, к совершению преступления, к ответственности так и не привлекли.

«А. И. Бастрыкин заслушал руководителя СУ по Саратовской области А. Ю. Говорунова, отметив его неудовлетворительную работу», — сообщили в ведомстве.

В отношении главы управления проведут служебную проверку. На время её проведения Говорунова отстранили от работы, вместо него назначили временно руководить управлением Олега Мезрина — первого заместителя Говорунова.

Председатель СК осенью прошлого года на приёме граждан назвал неблагоприятной ситуацию в вопросах обеспечения жильем нуждающихся в Курганской области и поручил принять меры.