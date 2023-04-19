WSJ: внешняя политика морализаторства приведет США к одиночеству

Вашингтон, , 16:32 — REGNUM США читают нотации и применяют санкции. Такая внешняя политика приведёт Америку к одиночеству, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Стена Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор статьи Уолтер Мид считает, что Вашингтону вместо морализаторства следует заводить друзей. В материале говорится, что американская политика холодной войны была высоконравственной, и теперь многие хотят, чтобы США потратили силы на «морализаторское позерство, а именно введение санкций».

«Бывший министр финансов Ларри Саммерс отметил, что от Китая мир получает аэропорт, а от США — нотации», — говорится в тексте материала.

В статье, в качестве примера, приводится, что Бразилия усиливает взаимодействие с Китаем. При этом Саудовская Аравия активизирует сотрудничество с Россией.

Уолтер Мид также отмечает, что американцы такой прагматичный расчёт современной Америки сочли формой моральной трусости. Журналист добавил, что друзья Америке нужны уже сейчас, но никому не могут понравиться сварливые выговоры и упрёки.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти продолжают отрицать то, что США ведут прокси-войну с Россией, несмотря на утёкшие в Сеть секретные документы о степени участия Вашингтона в конфликте на Украине. Согласно появившимся сведениям, США «вовлечены практически во все аспекты войны». Отмечается, что американская разведка использует передовые средства наблюдения и шпионажа для контроля за действиями российских сил.

Глава национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби 18 апреля в ходе слушаний комитета по международным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов заявил, что американские власти хотят провести переговоры с Россией и Китаем по теме стратегической стабильности, но пока не удалось наладить контакты.