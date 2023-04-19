Киев, 19 апреля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны Patriot из США, Нидерландов и Германии уже прибыли на Украину. Об этом 19 апреля сообщил первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«На Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии», ― написал Павлюк в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, получение Украиной американских зенитно-ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны (ПВО) Patriot подтвердил и глава украинского минобороны Алексей Резников. По мнению Резникова, теперь украинское небо станет «более безопасным», так как на Украину «прибыли системы противовоздушной обороны Patriot».

Однако, хвастаясь получением американских комплексов ПВО, украинский министр опубликовал старый снимок, сделанный не на Украине. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

18 апреля заявление о том, что американскую систему противовоздушной обороны Patriot вместе с ракетами доставили на Украину, появилось в обновлённых данных правительства Германии. В документе, помимо поставки Patriot с ракетами, сообщается о поставке ещё двух машин пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.