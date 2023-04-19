Покупательская способность пенсионеров в Запорожской области при России возросла

Мелитополь, , 16:24 — REGNUM Покупательская способность пенсионеров в Запорожской области при России возросла. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого корреспондентами ИА REGNUM.

Мелитополь © ИА REGNUM

Как утверждают собеседники, в торговых центрах, непродовольственных магазинах и точках продажи бытовой техники на рынках в Мелитополе выросла доля пенсионеров среди клиентов и в целом значительно улучшилось финансовое положение старшего поколения в сравнении с так называемым украинским периодом.

Так, отмечается рост спроса среди пенсионеров на бытовую технику, подарки и услуги салонов красоты.

«При Украине большинство пенсионеров получали 2000–3000 грн в месяц (4000–6000 руб. — Прим. ИА REGNUM). Больше половины из этих средств уходили за коммунальные услуги. Сейчас же минимальная пенсия 10 000 рублей, а коммуналка снизилась минимум в два раза, поэтому у наших бабушек больше стало оставаться средств на личные нужды», — рассказала сотрудница ТЦ «Центрум» Карина Вирченко.

Как отметила девушка, сейчас пенсионеры составляют немалую долю клиентуры в торговых центрах и магазинах города. По словам продавца бытовой техники и сантехоборудования с Центрального рынка Мелитополя Андрея Карпенко, заметно увеличилось и число пожилых людей, которые приезжают за покупками из поселков и сёл Запорожской области.

«Не знаю, что стало тому причиной, но наши пенсионеры стали богаче — это факт», — считает Андрей Карпенко.

О неподъёмности украинских тарифов ЖКХ ИА REGNUM рассказали пенсионеры со всех новых регионов России. Для сравнения, электроэнергия до СВО в Запорожской области стоила около 3 руб./кВт. На сегодняшний день тариф составляет 1,56 руб./кВт. Стоимость горячего водоснабжения снизилась более чем в два раза — с 226 руб./м3 до 77 руб./м3. Тарифы на газ для населения снизились более чем в пять раз — с 14 руб./м3 до 3 руб./м3.

«Раньше пенсия уходила на коммуналку, аптеку и хлеб. А сейчас даже копить получается», — рассказывает пожилая жительница Мелитополя.

Пенсионерка из Мариуполя Фаина Чуть, вспоминая украинские времена, рассказала корреспондентам ИА REGNUM, что пенсии её и супруга хватало только на коммунальные платежи за трёхкомнатную квартиру. Так, по её словам, из 6000 гривен пенсии на двоих (около 13 200 рублей) уходило 5000 гривен на ЖКУ — спасало только наличие приусадебного участка и помощь детей из Калининграда. Женщина не представляет, как раньше выживали одинокие пожилые люди.

Сравнение тарифов на ЖКУ в Запорожской области до и после освобождения региона © ИА REGNUM

Семейная пара пенсионеров из пгт Акимовка Запорожской области заверила, что проблема с тарифами на коммунальные услуги — самая злободневная тема для всех пенсионеров, проживающих на Украине. В частности, особенно тяжело было жителям городов и многоквартирных домов.

«Кого-то спасала субсидия, а кому-то отказывали в льготах за оплату газа и отопления. При этом коммунальщики не церемонились: два месяца не погашал долг — перерезали трубы», — рассказывает пенсионерка Нина Яремченко.

Ещё одним заметным фактором является значительное снижение цен на автомобильное топливо. К примеру, сегодня в части Запорожской области, подконтрольной Украине, стоимость АИ-95 на АЗС «Укртатнафты» составляет 49 гривен, а на АЗС территории области, подконтрольной России, — 52 рубля.

Данный фактор признаёт и житель Бердянска пенсионер Владимир Иванов, который утверждает, что теперь ему значительно дешевле обходятся поездки в Мариуполь и Мелитополь к родственникам на его «Таврии». Раньше так часто ездить не позволяли финансовые возможности.

Помимо коммунальных тарифов и топлива пенсионер обратил внимание и на снижение стоимости хлебобулочных изделий. Так, по словам Владимира Иванова, в Бердянске социальный хлеб стал в два раза дешевле: был 20 гривен, а сейчас меньше 20 рублей.

Однако ситуация не во всём имеет положительную для населения динамику. Так, по мнению собеседников ИА REGNUM, из-за беспрецедентного в сравнении с Украиной роста зарплат в регионе и притоком «командировочных» в Мелитополе в разы поднялись цены на аренду недвижимости.

Также подорожала бытовая техника и электроника из новых поставок, а брендовая одежда и обувь за год постепенно пропадают с витрин.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении размеров зарплат, пособий и пенсий на новых территориях Российской Федерации. Как отметила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, уровень жизни в новых субъектах должен равняться на уровень жизни в России. Также она заявила об увеличении размеров пенсий, которые будут назначаться уже исходя из российского законодательства.