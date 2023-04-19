Москва, , 16:43 — REGNUM В отношении студента Ислама Кучаева, который переоформил на себя компанию Skillbox без ведома её владельцев, возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 2 лет тюрьмы. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале марта руководство ООО «Скилбокс» внезапно узнало о смене гендиректора. Вместо основателя компании Дмитрия Крутова им стал неизвестный мужчина. Сначала казалось, что это просто ошибка, но новые сведения о компании уже успели внести в единый государственный реестр юридических лиц. Там сменилось не только руководство, но и название компании. Теперь «Скилбокс» в официальных документах стал «Сферой». В ситуации стали разбираться, вскоре выяснилось, что компанию переоформил на подставное лицо один из бывших студентов образовательной платформы 41-летний Ислам Кучаев. Мужчина разочаровался в курсе и попытался забрать деньги, но компания вернула ему только часть оплаты.

«Было установлено, что в отношении ООО «Скилбокс», единственным участником которого являлась компания Р. Кипр «Скилбокс Холдинг Лимитед» была произведена фальсификация данных ЕГРЮЛ, в результате которой была произведена смена наименования, прекращены полномочия гендиректора Крутова и на эту должность назначено подставное лицо. Также в результате незаконных действий был зарегистрирован новый устав компании и зафиксировано свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица», — рассказал собеседник агентства.

В результате проверки полицейские вышли на след бывшего студента образовательной платформы. Оказалось, что он через подставное лицо, которое не подозревало о его планах, с помощью поддельных документов через нотариуса смог внести в ЕГРЮЛ недостоверные сведения. Позже «Скилбокс» удалось их оспорить, а в отношении Ислама Кучаева 18 апреля возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета». Ему грозит до 2 лет тюрьмы.