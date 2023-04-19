Москва, 19 апреля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Заказчик гипсовых бюстов Маршала Советского Союза Георгия Жукова, которые были отправлены российским военным экспертам и политологам через оператор экспресс-доставки грузов и документов, объяснил свой поступок.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова с бюстом

«Это были не первые и не будут последние. <…> Им долго разрешали гавкать и врать про реальную ситуацию на фронте, где гибнут наши воины, братья… Каждый заплатит по делам своим», — приводит Lenta.ru слова заказчика статуэток.

Заказ пяти статуэток, как стало известно Telegram-каналу Baza, через социальную сеть «ВКонтакте» ещё 12 апреля сделал пользователь с именем Санёк Белозёров. В Москву бюсты пришли 17 апреля, а за работу и доставку заказчик заплатил 9850 рублей.

Посылки с подозрительными статуэтками получили Константин Сивков, Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейчев и корреспондент ТАСС Михаил Терещенко. После обращения Сивкова в полицию сотрудники правоохранительных органов проверили отправления, но взрывного устройства или чего-либо подозрительного обнаружено не было.

2 апреля в результате детонации взрывного устройства, спрятанного в статуэтке, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Теракт произошёл в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной, где Татарский проводил творческий вечер.