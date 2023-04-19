Вице-спикер Госдумы Даванков попросил глав российских регионов продлить майские праздники

Москва, , 16:15 — REGNUM Губернаторов российских регионов попросили продлить майские праздники в 2023 году. Обращение с такой пробой к главам областей и республик от партии «Новые люди» направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

Владислав Даванков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарий считает, что россиянам нужны «по-настоящему длинные выходные», потому что они ощущают симптомы депрессии.

«37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть», — считает вице-спикер.

Он добавил, что майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей, и призвал глав регионов сделать дни со 2 по 5 мая нерабочими.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект о ежегодных выходных днях с 1 по 9 мая. Как пояснил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, для этого предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Даванков считает, что законопроект могут принять оперативно. В таком случае в 2023 году выходные будут с 29 апреля по 9 мая. В 2024 году выходные пройдут с 1 по 3 января, 7 января и с 1 по 9 мая. При этом он напомнил, что регионы имеют возможность самостоятельно устанавливать выходные дни в начале мая, однако они этим не пользуются.

Ранее с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май выступил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Соответствующее письмо он направил на имя главы правительства России Михаила Мишустина.