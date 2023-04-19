Полиция Приморья нашла издевавшихся над женщиной малолетних школьников

Большой Камень, Приморский край, , 16:08 — REGNUM Сотрудники полиции города Большой Камень в Приморском крае нашли учащихся школ, издевавшихся над женщиной. Об этом 19 апреля сообщили в региональном МВД.

Школьники Mil.ru

Ранее в местных сегментах соцсетей распространилась видеозапись, на которой видно, как один из школьников что-то говорит входящей в жилой дом женщине, после чего она пытается его схватить, однако он убегает, а другой ребёнок бьет женщину в спину ногой. Помимо этого школьники издеваются и оскорбляют женщину.

«Были установлены личности участников инцидента. Ими оказались ученики 5–7-го классов двух образовательных учреждений города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с детьми и их родителями, при этом ни школьники, ни члены их семей до этого на учёте в полиции не состояли.

Также указывается, что весь собранный материал направят в комиссию по делам несовершеннолетних для того, чтобы были приняты меры воспитательного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля стало известно, что во Владивостоке организовали проверку видео, на котором школьник во время конфликта нападает в классе на учителя. На выложенных в интернет кадрах видно, как педагог попытался выгнать ученика из класса, который, в свою очередь, бросился на мужчину с кулаками.