Власти города Каухава на западе Финляндии выступили за строительство военной базы НАТО

Каухава, , 16:01 — REGNUM Два финских города Каухава и Риихимяки предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории. Об этом сообщается на сайтах муниципалитетов.

Мэр города Каухава Веса Рантала обосновал предложение о размещении базы НАТО хорошим местоположением города. Вторым аргументом Ранталы стало то, что в городе до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии.

В Риихимяки многие структуры и подразделения Сил обороны уже действуют в городе, и структурам альянса не потребуется больших первоначальных инвестиций. Так объяснил журналистам своё заявление мэр города Йоуни Эхо.

Как считают эксперты, вступление Финляндии в НАТО принесет дополнительные инвестиции, в частности, в развитие инфраструктуры муниципалитетов, где будут размещены какие-либо подразделения альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония вступления Финляндии в НАТО состоялась во вторник, 4 апреля, в штаб-квартире альянса в Брюсселе (Бельгия). Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в кабинете финского представительства в НАТО подписал соответствующий документ.