Финляндия, 19 апреля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Два финских города Каухава и Риихимяки предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории. Об этом сообщается на сайтах муниципалитетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Мэр города Каухава Веса Рантала обосновал предложение о размещении базы НАТО хорошим местоположением города. Вторым аргументом Ранталы стало то, что в городе до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии.

В Риихимяки многие структуры и подразделения сил обороны уже действуют в городе, и структурам альянса не потребуется больших первоначальных инвестиций. Так объяснил журналистам своё заявление мэр города Йоуни Эхо.

Как считают эксперты, вступление Финляндии в НАТО принесет дополнительные инвестиции, в частности, в развитие инфраструктуры муниципалитетов, где будут размещены какие-либо подразделения альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония вступления Финляндии в НАТО состоялась во вторник, 4 апреля, в штаб-квартире альянса в Брюсселе (Бельгия). Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в кабинете финского представительства в НАТО подписал соответствующий документ.

В тот же день начался сбор подписей за петицию с названием «Закрытие российского консульства на Аландских островах». Для рассмотрения документа в парламенте петиция должна собрать 50 тысяч подписей.

Через несколько дней в Финляндии подняли вопрос о ремилитаризации Аландских островов в Балтийском море. При этом, несмотря на желание, центральной власти, местные чиновники и жители хотят сохранить демилитаризованный статус.

Как сообщало 15 апреля ИА REGNUM, в России надеются, что Финляндия продолжит соблюдать международно-правовые обязательства по статусу Аландских островов. В МИД России назвали показательным тот факт, что сами жители Аландских островов не поддерживают инициативу по закрытию дипломатического представительства. Российское посольство в Финляндии расценило попытки закрыть консульство как стремление подорвать основы международно-правового режима островов.