Москва, , 15:57 — REGNUM В России планируется расширить применение внесудебной процедуры банкротства физических лиц. Согласно одобренным правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправкам, обратиться за списанием долгов по упрощённой схеме теперь смогут пенсионеры. Об этом сообщила «Российская газета».

Пенсионер Иван Шилов © ИА REGNUM

«В первую очередь возможность избавляться от долгов в упрощённом порядке получат социально незащищённые категории граждан, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия», — прокомментировал нововведение юридический эксперт Владимир Груздев.

Также изменения касаются порога, когда гражданин сможет пройти процедуру личного банкротства в упрощенном порядке, то есть без суда, ― он повышается до 1 млн рублей.

В настоящее время пенсионеры не могут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, однако предлагаемые нормы предусматривают, что если у человека единственным источником дохода является пенсия, то он может подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке.

Человек должен подать соответствующее заявление в МВЦ, в том числе даже после выдачи исполнительного листа о взыскании задолженности, но не позже года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года в силу вступили поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), позволяющие гражданам России с задолженностью не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей оформить банкротство во внесудебном порядке. Закон полностью исключает из процесса профессиональных участников рынка — арбитражных управляющих. Должники смогут воспользоваться новой возможностью при обращении в многофункциональные центры (МФЦ).