Москва, 19 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в регионах России прошли памятные мероприятия, организованные активистами движения «Волонтёры Победы». С 11 апреля внимание участников движения было приковано к тем, кто на себе испытал ужасы нацистского плена и был очевидцем преступлений, которые совершались фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Кирилл Брага/РИА Новости Волонтер Победы

Как рассказала ИА REGNUM пресс-секретарь движения «Волонтеры Победы» Ксения Капитонова, в ходе акции активисты навещали бывших узников концлагерей и ветеранов, записывали их истории и воспоминания на видео для электронного архива.

Среди тех, кто принял участие в памятных мероприятиях, десятиклассники школ в Тюменской области. Они встретились с Валентином Валентиновичем Котенко, который ребёнком был узником концлагеря в городе Гера. В этом лагере располагалась фабрика, на которой трудились все пленные. Котенко смог вернуться на Родину лишь после освобождения лагеря в 1945 году.

«Рассказ Валентина Валентиновича меня очень тронул, потому что он рассказал о тех страшных событиях, которые происходили в концлагерях. <…> То, что совершали нацисты, — это бесчеловечно», — рассказал о встрече с ветераном один из её участников.

В Нижегородской области активисты движения «Волонтеры Победы» с подарками и концертной программой посетили бывших узников нацистских концлагерей. В их числе оказались 149 жителей региона, которых совсем юными отправили в один из таких лагерей. Своей историей поделился Владимир Фёдорович Дмитриев. Его вместе с матерью, двумя братьями и двумя сёстрами угнали в лагерь смерти в марте 1944 года. Ветеран поблагодарил молодежь за внимание к нему и за то, что она стремится сохранить память о тех ужасах, которые довелось пережить многим узникам концентрационных лагерей нацистов.

Прошли мероприятия в память о жертвах нацистов в годы Великой Отечественной войны и в Воронежской области у мемориала несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, открытого в 2015 году в Первомайском саду. В этой области в период оккупации было создано 24 лагеря для военнопленных, где вместе с солдатами содержались мирные жители, в том числе дети.

Кроме того, 1670 человек из области были угнаны в лагеря смерти в другие регионы, погибли от рук нацистов свыше тысячи детей. По данным волонтёров движения, всего в Воронежской области проживают 21 600 бывших узников концлагерей.

В Ростовской области в преддверие Дня памяти жертв нацистов волонтёры навестили Клавдию Ивановну Сисюкину. В годы войны она была узником лагерей в Дахау и Мюнхене. Её показания о жестокости нацистов стали частью доказательной базы в рамках суда, который состоялся в Ростовской области по обвинению нацистов и их пособников в геноциде в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, 19 апреля, в День единых действий, активисты движения «Волонтеры Победы» провели Всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» и исторический квест «Последний трибунал». Память погибших во многих регионах России почтили минутой молчания, к памятникам жертв нацизма возложили цветы.

Как рассказали в пресс-службе движения, ровно год назад был запущен сайт «Заботаоветеранах. рф», ставший международным электронным архивом воспоминаний ветеранов. К созданию архива воспоминаний можно присоединиться, рассказав историю своего Героя, для этого нужно заполнить анкету ветерана и загрузить его изображение и видеовоспоминание.

«Заботаоветеранах. рф» объединяет сотни реальных историй помощи нашим героям. Наши волонтёры исполняют мечты участников войны, заполняют анкеты ветеранов, прикрепляют их фотографии и биографии. А также оцифровывают семейные архивы. Такую работу проделывают волонтёры из всех 89 регионов России», — рассказала руководитель дирекции по работе с ветеранами, член Центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ксения Юрьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в очередной раз пройдёт «Диктант Победы». Впервые он пройдёт на шести иностранных языках. В акции, которую организует «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и ряд общественных организаций, смогут участвовать россияне, а также носители сербского, испанского, китайского, английского, немецкого и французского языков, проживающие более чем в 40 странах мира.