Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны

Москва, , 15:38 — REGNUM Награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда» приравниваются к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий закон приняла Госдума 19 апреля на пленарном заседании.

Яков Рюмкин. Сталинград. Жители города, оставшиеся без крова после очередной бомбёжки, в сквере города. 27 августа 1942

«Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Закон также предусматривает предоставление гражданам, награжденным этим знаком, правовых гарантий социальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин 17 марта заявил, что граждане, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», получат льготы и социальные гарантии наравне с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава правительства напомнил, что в 2023 году отмечается 80-летие со дня победы в Сталинградской битве. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина подготовлены соответствующие поправки в законодательство. Мишустин подчеркнул, что люди выстояли в самой жестокой и кровопролитной в мировой истории войне и заслуживают наибольшего уважения, а государство обязано обеспечить им должное внимание.

2 февраля в городе-герое Волгограде прошёл парад, посвящённый празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В мероприятиях также участвовал президент Владимир Путин. По площади Павших борцов в сопровождении сводного военного оркестра прошли порядка полутора тысяч человек. Часть участников марша была одета в обмундирование военного времени.