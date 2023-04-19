Хельсинки, 19 апреля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Посольство России в Хельсинки направило в финский МИД ноту, в которой потребовало разъяснить действия судебных приставов, арестовавших российскую государственную собственность. Об этом 19 апреля рассказали в дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности», — приводит слова представителя посольства РИА Новости.

Он уточнил, что посольство находится в контакте с финской стороной по этому вопросу, и отметил, что власти Финляндии проинформировали российскую сторону о предпринимаемых ими действиях.

«Служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, информировала российскую сторону о введении ограничений в отношении здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нём дипломаты», — пояснили в дипмиссии, добавив, что все указанные объекты — это российская государственная собственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Хельсинки власти Финляндии в рамках санкций Евросоюза арестовали землю и здание РЦНК. Отмечалось, что такое решение было принято судебными приставами ещё неделю назад в связи с соответствующим запросом финского МИД.