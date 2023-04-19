Челябинск, , 15:37 — REGNUM В шахте в Челябинской области произошёл пожар. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошёл днём 19 апреля.

Шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

На территории рудника «Узельгинский» загорелся фронтальный погрузчик.

«Поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке 520 метров на территории Узельгинского ГОК», ― говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в момент пожара в руднике находились 347 человек. Все они, кроме одного рабочего, самостоятельно поднялись на поверхность. Ещё одного подняли спасатели после возгорания погрузчика. Его обнаружили в стволе шахты.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошёл пожар. На место выехали шесть отделений горноспасателей. Они эвакуируют 181 горняка, которые в момент возгорания находились на руднике.