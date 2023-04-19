Киев, 19 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили второй из четырёх обещанных немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Об этом в среду, 19 апреля, сообщило издание Spiegel.

Jörg Carstensen/Global Look Press Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM

По данным источника, зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, разработанный немецкой оружейной компанией Diehl Defence, передали Украине, предположительно, 16 апреля.

О возможности поставок украинской армии современного зенитного оружия летом 2022 года заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Первый из четырёх обещанных экземпляров IRIS-T поставили Украине ещё в октябре прошлого года.

Накануне правительство Германии сообщило, что на Украину была доставлена американская система противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней. Помимо этого, 18 апреля были поставлены ещё две машины пограничной охраны и 16 немецких грузовиков Zetros.