ООН: Индия опередила Китай по численности населения с разницей в 2,9 миллиона человек

Нью-Йорк, США, , 15:26 — REGNUM Индия опередила Китайскую Народную Республику по численности населения. Это следует из данных на сайте Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным Фонда, на данный момент в Индии проживает 1,4286 миллиарда человек, в то время как население Китая составляет 1,4257 миллиарда человек. Таким образом, индийское население на 2,9 миллиона человек превысило количество жителей Китая.

Уточняется, что 25% жителей Индии — это представители возрастной группы до 14 лет, а в Китае таковых — 17%. К группе от 10 до 19 лет в Индии относится 18% жителей, в КНР — 12%, от 10 до 24 лет — 26% и 18% соответственно, от 15 до 64 лет — 68% и 69%, и старше 65 лет — 7% и 14%.

Также указывается, что средняя продолжительность жизни в КНР составляет 82 года для женщин и 76 — для мужчин, в то время как в Индии она составляет 74 года для женщин и 71 год для мужчин.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля агентство Reuters сообщило, что власти не ранее чем через год узнают, сколько в ней проживает людей. Отмечается, что пересчитать индийское население сложно из-за технических и логистических проблем и пока в стране нет никаких признаков того, что перепись начнётся в ближайшее время.