Вашингтон, 19 апреля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Вашингтон рассчитывает на то, что Швеция примет участие в июльском саммите НАТО уже в качестве члена альянса. Об этом на пресс-конференции после встречи со шведским коллегой Полом Йонсоном 18 апреля заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Мы все рассчитываем, чтобы этим летом в Вильнюсе за одним столом рядом с нами сидела весьма способная Швеция», ― указал глава Пентагона.

Ранее о том, что Швеция надеется стать членом НАТО до саммита альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, заявил министр иностранных дел страны Тобиас Биллстрём.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что к НАТО скоро присоединится Швеция, поскольку ожидается изменение позиции Турции после президентских выборов. Он напомнил, что в Швеции в июне вступят в силу законы, включающие обязательства, отражённые в меморандуме, подписанном в прошлом году с Анкарой.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о готовности турецких властей одобрить заявку Швеции на вхождение в НАТО до июньского саммита военно-политического блока. Он также напомнил, что турецкая сторона чётко озвучила свои требования, которые Королевство должно выполнить до вступления в альянс.

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс в мае 2022 года.