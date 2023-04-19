В ЛНР уроженец Херсона получил десять лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины

Луганск, , 15:42 — REGNUM К десяти годам колонии строгого режима приговорил жителя ЛНР Верховный суд республики за шпионаж в пользу Украины, сообщили 19 апреля на сайте инстанции.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Суд признал виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ) жителя посёлка Петровка Станично-Луганского района, уроженца Херсона гражданина Д., который сотрудничал с СБУ.

Согласно материалам уголовного дела, один из сотрудников СБУ установил с жителем Петровки контакт в социальной сети.

При встрече он предложил сотрудничать, выполняя задания, направленные против безопасности ЛНР. Житель ЛНР должен был собирать сведения о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР, о количестве военной техники.

Завербованный таким образом житель Петровки согласился собирать и передавать иностранной разведке сведения военного характера, «полагаясь на свои политические взгляды». Как постановил суд, гражданин Д. «совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства».

Суд приговорил гражданина Д. к десяти годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

7 апреля в Херсонской области задержали агента СБУ, который собирал сведения о расположении и передвижении ВС РФ и передавал их через мессенджеры. Также был задержан его подельник. Обоих доставили в Крым, где им избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.