Путин в режиме видеосвязи проведёт заседание совета по развитию местного самоуправления

Москва, , 15:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин 20 апреля, впервые с января 2020 года, проведёт заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание пройдёт в преддверии Дня местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля. Президент проведёт встречу в режиме видеосвязи.

В пресс-службе отметили, что на заседании поднимут вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задач пространственного развития муниципальных образований, а также особенностей работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Совет по развитию местного самоуправления является консультативно-совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. В его состав входят главы муниципальных образований всех уровней. В августе 2022 года президент утвердил состав совета по развитию местного самоуправления. Председателем стал сам глава государства, заместителем — премьер-министр Михаил Мишустин. Также в состав совета вошли глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и другие.