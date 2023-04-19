Космонавты Прокопьев и Петелин провели почти 8 часов в открытом космосе

Москва, , 15:12 — REGNUM Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, проведя за бортом МКС почти восемь часов, сообщил 19 апреля Роскосмос в своём Telegram-канале.

«Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 55 минут», — говорится в сообщении.

Космонавт Сергей Прокопьев. NASA/Elizabeth Weissinger

Находясь в открытом космосе, космонавты перенесли с помощью манипулятора ERA радиатор на модуль «Наука» с модуля «Рассвет».

Затем они установили адаптер для манипулятора ERA на шлюзовой камере на модуле «Рассвет», провели стыковку радиатора к «Науке» и установили площадку «Якорь» для фиксации ног во время выхода.

Входной люк модуля «Поиск» космонавты открыли в 04:40 мск. В 2023 году это был первый выход космонавтов в открытый космос. Для Прокопьева это четвёртый выход, для Петелина — второй.

Главной задачей был перенос радиатора с одного модуля на другой, чтобы дооснастить «Науку». Следующий выход в открытый космос запланирован на начало мая.