Следователи приступили к поиску вероятных сообщников Треповой во Владимирской области

Москва, , 15:02 — REGNUM Следователи ищут во Владимирской области вероятных сообщников Дарьи Треповой, устроившей теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в RT.

Источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что этот регион участники преступной ячейки могли выбрать перевалочным пунктом.

Дарья Трепова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Проводится ряд оперативных мероприятий… Ищут сообщников, особенное внимание обращено на Владимирскую область», — рассказал источник.

Следствие также выяснило, что во Владимире был прописан сообщник Треповой — гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, которое сработало на творческой встрече Татарского в петербургском кафе.

Как сообщало 17 апреля ИА REGNUM, Дарья Трепова после теракта в Санкт-Петербурге предпринимала попытки запутать следствие и пустить оперативников по ложному следу. Трепова сразу после теракта села в такси и каталась по городу, по маршруту от кафе до квартиры сменила несколько машин, чтобы усложнить свою поимку. Отмечается, что в день теракта девушка, согласно изначальному плану, должна была покинуть территорию России, однако кураторы выступили против этого.

2 апреля прогремел взрыв в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Петербурга. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб на месте. На встрече Трепова представилась студенткой Академии художеств, попросив разрешения подарить статуэтку. После вручения подарка девушка покинула заведение, а вскоре в баре прогремел взрыв. Следователям девушка призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

Сейчас устроившая теракт находится в московском СИЗО №2 «Лефортово». По словам члена Совета по правам человека при президенте Алексея Мельникова, Дарья Трепова пребывает в «очень тяжелом морально-психологическом состоянии».