Москва, 19 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Следователи ищут во Владимирской области вероятных сообщников Дарьи Треповой, устроившей теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что этот регион участники преступной ячейки могли выбрать перевалочным пунктом.

«Проводится ряд оперативных мероприятий… Ищут сообщников, особенное внимание обращено на Владимирскую область», — рассказал источник.

Следствие также выяснило, что во Владимире был прописан сообщник Треповой — гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, которое сработало на творческой встрече Татарского в петербургском кафе.

Взрыв в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) прогремел 2 апреля. Репортер погиб на месте, еще более 40 были ранены.

Взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую принесла Трепова и вручила Татарскому, представившись студенткой Академии художеств. Позднее следователям девушка призналась, что принесла в кафе сувенир, который впоследствии взорвался. При этом Трепова настаивала на том, что не знала о содержимом скульптуры.

Сейчас устроившая теракт находится в московском СИЗО №2 «Лефортово». По словам члена Совета по правам человека при президенте Алексея Мельникова, Дарья Трепова пребывает в «очень тяжелом морально-психологическом состоянии».

Как сообщало 17 апреля ИА REGNUM, Дарья Трепова после теракта в Санкт-Петербурге предпринимала попытки запутать следствие и пустить оперативников по ложному следу. Трепова сразу после теракта села в такси и каталась по городу, по маршруту от кафе до квартиры сменила несколько машин, чтобы усложнить свою поимку. Отмечается, что в день теракта девушка, согласно изначальному плану, должна была покинуть территорию России, однако кураторы выступили против этого.