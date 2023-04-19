В Нижнем Новгороде за нападение на ребёнка задержали мужчину, отсидевшего 18 лет за педофилию

Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM В Нижнем Новгороде по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку задержан ранее судимый педофил. Об это 19 апреля сообщило управление СК РФ по Нижегородской области.

Насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о так называемом «печерском маньяке». Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Недавно он вышел из колонии, в которой отбывал срок 18 лет, после того как был осужден в 2005 году.

Следствием установлено, что подозреваемый 18 апреля 2023 года проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где «совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка».

Извращенец скрылся после того, как мать девочки пресекла его противоправные действия. По сообщению управления СК РФ по Нижегородской области, в ночь на 19 апреля местонахождение 49-летнего мужчины было установлено, после чего он был задержан.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 45-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 22-летней девушки. Мужчина своей вины не признал, утверждает, что всё произошло по взаимному согласию. Подозреваемый находится под домашним арестом, отмечается, что ранее он уже был судим и отбыл срок за убийство.