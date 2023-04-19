Киев, , 14:45 — REGNUM Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала заявление на сотрудников полиции, способствовавших незаконному взлому замков в помещениях Киево-Печерской лавры. Об этом 19 апреля заявил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил адвокат, он считает, что в этом случае указанные полицейские совершили преступление, превысив свои полномочия.

«Мы подали заявление относительно представителей полиции, которые тут пребывают, которые содействовали совершению этих незаконных действий», — сказал он.

Чекман добавил, что ещё одно заявление подали на сотрудников заповедника «Киево-Печерская лавра», и подчеркнул, что без решения суда на такие действия, которые он считает произволом, не имеют права ни руководство заповедника, ни полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля сотрудники украинских правоохранительных органов с оружием в руках зашли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы заблокировать вход в обитель. Они опечатали на территории лавры 39-й корпус.

Позднее 19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически осуждает действия украинской полиции, которая пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру.