Москва, 19 апреля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Неонацистские украинские группировки наладили связи с такими же группами в странах Европы и Америки. Об этом говорится в распространенном 19 апреля докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные украинские нацисты

Из доклада следует, что националисты из-за рубежа регулярно приезжали на Украину, где проходили подготовку в украинских националистических формированиях и на боевых позициях украинских военных в Донбассе. В качестве примера приводится известный случай участия с 2015 года в боевых действиях на Украине на стороне националистических батальонов бывшего американского военнослужащего Крейга Лэнга.

Кроме того, в докладе приводятся и другие данные об участии американцев и европейцев в военных действиях в Донбассе. Новостная медиакомпания Buzz Feed News сообщала о более чем 40 американцах, а в опубликованном в сентябре 2019 года докладе НПО Soufan Center отмечено, что на тот момент во время боевых действий в Донбассе прошли обучение 3879 иностранцев.

При этом американские IT-компании оказывают Киеву содействие по распространению в Сети информации украинских экстремистских организаций. В докладе говорится о таких компаниях, как YouTube, Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также Twitter.

«YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в докладе.

Как сообщало 19 апреля ИА REGNUM, в докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине также говорится, что неонацистский режим, установленный в Киеве, выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта «анти-Россия». По словам авторов доклада, одна из сфер, в которой киевские власти проявляют инициативу, — это героизация нацизма и искажение истории. Подчёркивается, что кураторы, не обращая внимания на неонацистскую сущность властей Киева, ведут Украину по пути саморазрушения.