Москва, 19 апреля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Украина находится под властью неонацистской диктатуры, сообщили авторы доклада «О ситуации с правами человека на Украине», опубликованном 19 апреля на сайте российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Отметив, что на Украине ситуация с правами человека постоянно ухудшается и что особенно заметна деградация в этой сфере в последние полтора года, МИД указал на практику подавления инакомыслия в стране. Власти Украины стремятся бороться со всем, что связывает страну с Россией. Это ведёт к серьезнейшим нарушениям прав человека во всех сферах общественной жизни.

Прикрываясь введением в стране военного положения, власти Украины создали авторитарную систему правления с внесудебными расправами, уничтожением политической оппозиции, активным поиском вымышленных «российских шпионов и диверсантов».

«Действующий режим, взяв на вооружение идеологию и практики украинских национал-радикалов, по сути переродился в неонацистскую диктатуру», — говорится в сообщении.

В качестве примера авторы доклада привели ситуацию с канонической Украинской православной церковью, притеснения которой вышли «на абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».

«Состояние войны и применение самого широкого спектра репрессивных мер необходимы тем, кто верховодит в Киеве, в качестве единственного и наиболее верного способа продления собственного существования», — сказано в докладе.

Украинские власти не пытаются предпринять какие-либо меры, чтобы устранить нарушения в области прав человека, отметил МИД.

17 апреля на конференции «Украина между Россией и Западом» замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что власти Украины пытаются уничтожить любые связи двух стран, всё, что было у них общего.

9 апреля глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ пытается изгнать из Киево-Печерской лавры «дух Русского мира» .