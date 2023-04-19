Москва, , 14:30 — REGNUM Неонацистский режим, установленный в Киеве, выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта «анти-Россия». Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека на Украине, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неприглядные действия киевских властей убедительно подтверждают несамостоятельность установленного там извне неонацистского режима, который выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта «анти-Россия», — говорится в докладе.

По словам авторов доклада, одна из сфер, в которой киевские власти проявляют инициативу, — это героизация нацизма и искажение истории.

«Повсеместно на Украине ведётся обеление нацистов и их пособников времен Второй мировой войны, прославляются под видом участников «национально-освободительного движения» формирования украинских коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровскими захватчиками в годы войны», — говорится в документе.

Как подчёркивается, благодаря готовности киевских властей отрицать всё, что связано с Россией, и уничтожать историю и память о прошлом своей страны, кураторы игнорируют неонацистскую сущность украинского руководства и ведут государство по пути саморазрушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что «политические махинации» США и Великобритании привели к тому, что возможность формирования центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия.

Ранее Галузин также отметил, что украинские власти целенаправленно уничтожают все связи с Россией Дипломат подчеркнул, что на Украине переписывают учебники истории, русофобы запрещают литературные и музыкальные произведения, сносят объекты культуры.