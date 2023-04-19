Москва, 19 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Неонацистский режим, установленный в Киеве, выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта «анти-Россия». Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека на Украине, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Неприглядные действия киевских властей убедительно подтверждают несамостоятельность установленного там извне неонацистского режима, который выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта «анти-Россия», — говорится в докладе.

По словам авторов доклада, одна из сфер, в которой киевские власти проявляют инициативу, — это героизация нацизма и искажение истории.

«Повсеместно на Украине ведётся обеление нацистов и их пособников времен Второй мировой войны, прославляются под видом участников «национально-освободительного движения» формирования украинских коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровскими захватчиками в годы войны», — говорится в документе.

Как подчёркивается, благодаря готовности киевских властей отрицать всё, что связано с Россией, и уничтожать историю и память о прошлом своей страны, кураторы игнорируют неонацистскую сущность украинского руководства и ведут государство по пути саморазрушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что «политические махинации» США и Великобритании привели к тому, что возможность формирования центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия.

Ранее Галузин также отметил, что украинские власти целенаправленно уничтожают все связи с Россией Дипломат подчеркнул, что на Украине переписывают учебники истории, русофобы запрещают литературные и музыкальные произведения, сносят объекты культуры.