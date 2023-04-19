Париж, 19 апреля 2023, 14:35 — REGNUM Во Франции уже четвертый месяц не стихают акции протеста, о причине которых прямо сообщают плакаты манифестантов «Работать дольше? Нет уж!». В январе власти Пятой республики объявили о планах повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Можно сказать, что руководство пошло навстречу — в марте прошлого года президент Эммануэль Макрон представил проект повышения пенсионной планки до 65 лет.

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© Panoramic/Global Look Press

Реформа была принята в середине марта — и это ввергло страну в пучину массовых акций протеста и забастовок по всей Франции.

Крупнейший профсоюз Франции «Всеобщая конфедерация труда» сообщил, что в акциях протеста приняли участие несколько миллионов человек. В МВД Франции сообщили о другом числе — чуть более миллиона человек.

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© Telmo Pinto/Global Look Press

Всего, по данным полиции, в ходе акций протеста было задержано 112 человек. В руках у человека — плакат с фразой «Климат гнева» и перечёркнутой цифрой «64» — именно до этого уровня власти Франции хотят повысить пенсионный возраст.

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© IMAGOFederico Pestellini/Global Look Press

В Париже демонстранты подожгли кучи мусора, скопившиеся в историческом центре города. Несколько сотен радикалов разбивали витрины банков, магазинов и точек общепита. Полицейских забрасывали бутылками, петардами и камнями. В ответ полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и атаковала толпу дубинками.

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© Panoramic/Global Look Press

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в одной только французской столице было зафиксировано около 140 поджогов. Он обвинил в насилии «головорезов», которые приехали в Париж, «чтобы напасть на полицейских и общественные здания».

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© Telmo Pinto/Global Look Press

Конституционный совет, несмотря на беспорядки, всё же принял спорную реформу, а президент Франции Эммануэль Макрон поставил свою подпись под документом. В ответ профсоюзы пообещали регулярно выводить своих сторонников на улицы до тех пор, пока власти не отменят реформу.

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© Panoramic/Global Look Press

В Ренне на западе Франции протестующие напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. В центре Нанта произошел пожар на трамвайных путях, а у стен префектуры митингующие вступили в стычку с полицией.

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© Alexis Sciard/Global Look Press

Также более двух тысяч человек вышли на митинги в Тулузе. Акции протеста состоялись в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе: в этих городах полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.
© Alexis Sciard/Global Look Press